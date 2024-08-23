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Эндрик, Винисиус, Алиссон, Магальяэс и Савио – в заявке Бразилии на игры с Эквадором и Парагваем

На игры против Эквадора (7 сентября) и Парагвая (11 сентября) Доривал Жуниор вызвал следующих игроков: – вратари: Бенто Крепски («Аль-Наср»), Эдерсон («Ман Сити»), Алиссон («Ливерпуль»); – защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Боруссия» Дортмунд), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл Боржес («Порту»), Маркиньос, Лукас Бералдо (оба – «ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»); – полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Жерсон Сантос («Фламенго»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Родриго («Реал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»); – нападающие: Эндрик («Реал»), Эстеван («Палмейрас»), Луис Энрике Андре («Ботафого»), Винисиус Жуниор («Реал»), Савио Морейра («Манчестер Сити»), Педро Абреу («Фламенго»).

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