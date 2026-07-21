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LEGO представила набор по «Секретным материалам»

LEGO представила набор по «Секретным материалам»

Компания LEGO официально представила набор по мотивам сериала «Секретные материалы» (The X-Files). В него вошли 1478 деталей и восемь мини-фигурок, включая Фокса Малдера, Дану Скалли, Уолтера Скиннера, Мистера Икс, Алекса Крайчека, Карла Буша, Флюкомена и серого пришельца.

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