Платформа для торговли криптодеривативами D2X привлекла $10 млн.

D2X привлекла $10 млн. в раунде финансирования серии A, возглавленном Point72 Ventures. Недавно компания получила разрешение от регулирующих органов на управление платформой для торговли криптовалютными деривативами в Нидерландах.
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