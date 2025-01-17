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Грузоперевозчикам сообщили о повышении тарифов в системе «Платон»

Грузоперевозчикам сообщили о повышении тарифов в системе «Платон»

Информация об индексации тарифа опубликована на официальном сайте Росавтодора. В сообщении пресс-службы указано, что фактический размер платы в государственной системе «Платон» рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

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