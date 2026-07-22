Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

"Просто щуть-щуть снимал": Скандальная выходка дворника в женском туалете на ВДНХ

"Просто щуть-щуть снимал": Скандальная выходка дворника в женском туалете на ВДНХ

Скандальная выходка дворника в женском туалете на ВДНХ закончилась административным арестом. Наибольший резонанс вызвали объяснения самого нарушителя, прозвучавшие в суде: "Просто щуть-щуть снимал".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии