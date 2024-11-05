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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Реала» Бутрагеньо о низкой результативности Мбаппе: «У него есть моменты – это хороший знак. Килиан – игрок высочайшего уровня, он снова будет забивать»

Нападающий «Реала» не смог забить «Милану» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:3). На счету француза 1 гол в 6 последних матчах.

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