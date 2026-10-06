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Царьград

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Студенты Прикамья получат стипендию 30 000 рублей от фонда природы

Студенты Прикамья получат стипендию 30 000 рублей от фонда природы

Стипендию от Президентского фонда природы смогут получать студенты вузов и ссузов Пермского края, предложившие план исследовательской, просветительской или практической работы на особо охраняемой природной территории.

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