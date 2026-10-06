Студенты Прикамья получат стипендию 30 000 рублей от фонда природы

Стипендию от Президентского фонда природы смогут получать студенты вузов и ссузов Пермского края, предложившие план исследовательской, просветительской или практической работы на особо охраняемой природной территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП На Западе перепол...
- Генеральный Секре...
- ТВ Сделка отменяется...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым