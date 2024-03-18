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Путин набрал 89,97% по итогам обработки 100% бюллетеней в Пензенской области

Путин набрал 89,97% по итогам обработки 100% бюллетеней в Пензенской области

РИА Новости/Максим Богодвид Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Пензенской области, набирая 89,97% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных избиркома региона.

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