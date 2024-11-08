Создана имитирующая Землю экспериментальная установка

Физики Университета Ковентри в Великобритании и Национальной лаборатории интенсивных магнитных полей во Франции продемонстрировали, как магнитное поле Земли может воздействовать на внутренние потоки планеты.
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