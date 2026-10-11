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Lancet: человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ или ядерного конфликта

Lancet: человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ или ядерного конфликта

К 2100 году человечество может вымереть из-за искусственного интеллекта (ИИ) или ядерной войны. Об этом сообщили ученые из комиссии журнала Lancet по глобальным угрозам здоровью XXI века.

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