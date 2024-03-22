В Северной Осетии сотрудники полиции провели для студентов медицинского колледжа лекцию по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания Виктория Мурашко провели для студентов медицинского колледжа профилактические лекции на тему противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде.
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