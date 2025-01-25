Официально: Microsoft поддержит Switch 2 играми, глава Xbox Фил Спенсер лично поздрави...

Официально: Microsoft поддержит Switch 2 играми, глава Xbox Фил Спенсер лично поздравил Nintendo с анонсом новой консолиВ беседе с Gamertag Radio глава Xbox признался, что всегда восхищался Nintendo, её играми и уникальной философией.
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