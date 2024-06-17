Отец Хвичи Кварацхелии выступил за уход сына из «Наполи»

Кварацхелия-старший заявил, что не хочет продолжения выступлений сына за «Наполи». Бадри Кварацхелия, отец одного из лидеров «Наполи» Хвичи Кварацхелии, заявил, что желает смены обстановки для сына и, как следствие, его ухода из «Наполи».
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