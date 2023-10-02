В ОЭЗ «Алабуга» открылась штаб-квартира для студентов политеха

Сегодня в особой экономической зоне Алабуга открылась штаб-квартира для студентов политеха. Помимо зон для работы и отдыха там построили спортзал, детские игровые комнаты, салоны красоты, переговорные и даже экспозицию со скульптурами выдающихся личностей.
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