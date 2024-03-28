Переход клиентов банка «Открытие» в ВТБ пройдет в несколько кликов

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о разработке технологии, которая позволяет клиентам банка «Открытие» в дистанционных каналах в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии