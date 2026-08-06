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Авторадио

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Новостройки в Москве могут рекордно подорожать из-за новых требований к парковкам

Новостройки в Москве могут рекордно подорожать из-за новых требований к парковкам. Согласно постановлению столичного правительства, застройщики обязаны предусматривать одно машино-место на каждую квартиру вместо прежних нормативов.

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