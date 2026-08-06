Новостройки в Москве могут рекордно подорожать из-за новых требований к парковкам. Согласно постановлению столичного правительства, застройщики обязаны предусматривать одно машино-место на каждую квартиру вместо прежних нормативов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии