Харламов появится в мультсериале «Простоквашино»

Комик и актер Гарик Харламов появится в новом эпизоде популярного мультсериала «Простоквашино». По информации председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, мультяшную версию Харламова можно будет увидеть этой осенью, когда серия выйдет на экраны.