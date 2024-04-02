Харламов появится в мультсериале «Простоквашино»

Комик и актер Гарик Харламов появится в новом эпизоде популярного мультсериала «Простоквашино». По информации председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, мультяшную версию Харламова можно будет увидеть этой осенью, когда серия выйдет на экраны.
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