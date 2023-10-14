Быстрый пирог на сгущенке вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Быстрый пирог на сгущенке – это необычная и очень вкусная выпечка, которая придет на помощь любой хозяйке, когда необходимо будет что-нибудь приготовить на скорую руку к десертному столу вам пригодится этот рецепт.
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