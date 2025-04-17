Прямая телефонная линия.

2 мая 2025 года с 10.00 до 12.00 администрация Ленинского района г. Бобруйска проведет ´горячую линию´ по телефону по вопросу выявления пустующих домовладений, земельных участков, находящихся в ненадлежащем состоянии, неэксплуатируемых транспортных средств.