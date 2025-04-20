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«Больше не целуюсь»: Алена Водонаева сделала зубы за 6 млн рублей

«Больше не целуюсь»: Алена Водонаева сделала зубы за 6 млн рублей

Звезда потратила огромную сумму на голливудскую улыбку. Бывшая участница «Дома-2» Алёна Водонаева поделилась с подписчиками результатом масштабной трансформации своей улыбки, над которой работала почти три года.

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