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Спички - не игрушка

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А вот кто и почему устроил этот «зверинец»?

Текст  дня.«Человекоподобные животные» — сказал министр обороны Израиля. И мы видим на кадрах: да, какое-то прямо ветхозаветное зверство и дикость (Примечание:   ну,    это  ещё  надо  посмотреть,  что  это  за  кадры -  может,  очередная Буча).

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