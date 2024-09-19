Петербург и Гагаузия подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузии Евгения Гуцул подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, сообщает ТАСС.
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