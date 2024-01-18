Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Сенат Франции принял резолюцию, содержащую призыв к введению санкций в отношении Азербайджана из-за проведенной им военной операции в Нагорном Карабахе.
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