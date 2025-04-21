ФСБ рассекретила информацию об опытах над узниками концлагеря Заксенхаузен

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие о многочисленных экспериментах, которые нацисты проводили над узниками концентрационного лагеря Заксенхаузен.
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