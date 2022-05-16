Майкл Сассманн залишає будівлю федерального суду у Вашингтоні. 27 квітня 2022 року. Юрист, обвинувачений у лжесвідченні при розслідуванні зв'язку Трампа з Росією, постане перед судом Справа Майкла Сассмана стала першою справою, що з'явилася в результаті розслідування спецпрокурора Джона Дарема, яке дійшло до суду У понеділок розпочинається суд над юристом президентського передвиборчого штабу Хілларі Клінтон, […] Сообщение Юрист, обвинувачений у лжесвідченні під час розслідування зв'язку Трампа з Росією, постане перед судом появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.