Мать ребенка-инвалида рассказала, как военкор Семен Еремин спас их от обстрелов в ДНР

Мать ребенка с аутизмом Юлия Свирщевская вспомнила, как журналисты «Известий» в 2022 году помогли ей эвакуироваться, когда она проживала в богадельне при Успенском Николо-Васильевский монастыре в поселке Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР).