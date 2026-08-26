Западные политики продолжают нагнетать обстановку вокруг возможных столкновений с Россией.На этот раз с агрессивным заявлением выступил бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валёнис, который пригрозил Калининградской области уничтожением.
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