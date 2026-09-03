Алексей Песошин Татарстан халкын милитаристик Японияне Җиңү көне белән котлады

Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин 3 сентябрьдә билгеләп үтелә торган милитаристик Японияне Җиңү көне һәм Икенче бөтендөнья сугышы тәмамлану уңаеннан республика халкына мөрәҗәгать итте.
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