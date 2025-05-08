Надбавки для пенсионеров предложили сохранять при переезде

Проблема снижения пенсий при переезде требует системного подхода. Об этом 8 мая заявил глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает ТАСС.
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