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"Ахмат" обыграл "Краснодар" и позволил "Зениту" сохранить лидерство в РПЛ

"Ахмат" обыграл "Краснодар" и позволил "Зениту" сохранить лидерство в РПЛ

В последнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) “Краснодар” потерпел поражение от “Ахмата” со счетом 0:1, что не позволило ему подняться выше второго места и обойти лидера турнирной таблицы - “Зенит”.

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