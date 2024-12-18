Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей озеров
    Страна воюет, тратит огромные деньги-это,по твоему, грязью поливать и молоть языком? Я знал,что мысленный процесс не ...Винисиус – игрок ...
  • КУАТ
    Обязательно надо давать возможность. Только некоторые хотят тренировать сразу ведущие клубы.Итоги жеребьевки ...
  • Игорь Афанасьев
    «Что дали Абаскаль, Циннбауэр, Слишкович? Сколько можно народ смешить? Обидно, что у нас кадры не ценят – даже в школ...Итоги жеребьевки ...

Винисиус – игрок года от ФИФА, у Мудрика допинг, умер Янис Тимма, перезапуск Суперлиги, апелляция Валиевой, «Милуоки» выиграл Кубок НБА и другие новости

Винисиус – игрок года от ФИФА, у Мудрика допинг, умер Янис Тимма, перезапуск Суперлиги, апелляция Валиевой, «Милуоки» выиграл Кубок НБА и другие новости

1. ФИФА в Дохе вручила награды The Best. Винисиус Жуниор («Реал») впервые выиграл приз лучшему футболисту года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
- &quot;Что-то постоянно приходится покупать, да и то не всегда получается.&quot; - раздают бесплатно, вот и не остаётся для продажи.
Ответить
13 час.
Игорь Афанасьев
Билеты же не на улице раздают, по определенным организациям, учебным учреждениям. Выше, из комментария питерского болельщика, что в институтах раздают, отчитаться фотографией с матча.
Ответить
12 час.
сергей озеров
Страна воюет, тратит огромные деньги-это,по твоему, грязью поливать и молоть языком? Я знал,что мысленный процесс не сильная твоя сторона,но не настолько...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх