Винисиус – игрок года от ФИФА, у Мудрика допинг, умер Янис Тимма, перезапуск Суперлиги, апелляция Валиевой, «Милуоки» выиграл Кубок НБА и другие новости

КУАТ - "Что-то постоянно приходится покупать, да и то не всегда получается." - раздают бесплатно, вот и не остаётся для продажи.

Игорь Афанасьев Билеты же не на улице раздают, по определенным организациям, учебным учреждениям. Выше, из комментария питерского болельщика, что в институтах раздают, отчитаться фотографией с матча.