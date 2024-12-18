Винисиус – игрок года от ФИФА, у Мудрика допинг, умер Янис Тимма, перезапуск Суперлиги, апелляция Валиевой, «Милуоки» выиграл Кубок НБА и другие новости

1. ФИФА в Дохе вручила награды The Best. Винисиус Жуниор («Реал») впервые выиграл приз лучшему футболисту года.
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