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Мать пропавшего американского журналиста попросила Путина помочь вернуть его из Сирии

Мать пропавшего американского журналиста попросила Путина помочь вернуть его из Сирии

Телеканал NBC News сообщает, что мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в поисках сына и возвращении его домой.

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