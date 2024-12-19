Мать пропавшего американского журналиста попросила Путина помочь вернуть его из Сирии

Телеканал NBC News сообщает, что мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в поисках сына и возвращении его домой.
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