Алжир объявил о разрыве дипотношений с ОАЭ

Алжира разрывает дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что это решение принято "после того, как были исчерпаны все возможности для поддержания двусторонних связей".
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