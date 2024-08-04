Александр Проханов: Это самое священное место в России, подобное Херсонесу

В

Валентина

Лучше бы направили эту и другую энергию на исправление недостатков и безобразий, которые творятся сейчас в стране: нет справедливости, нет денег у государства даже на лечение больных детей, дорожают постоянно продукты, лекарства, ЖКХ и т.д., 3-й год продолжается СВО, каждый день гибнут наши ребята, а хотелось бы, чтобы они скорей вернулись с победой домой. Значит, надо поменьше развлекаться, а по-больше помогать фронту, в том числе урезав количество чиновников, их з/платы, а также ликвидировать олигархов-кровососсов, национализировав все стратегические отрасли страны, оставить только честный бизнес: мелкий и средний. Без этого наше население будет продолжать уменьшаться и гордиться нам пока нечем. Валентина.