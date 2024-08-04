На Псковщине, в Изборске, у Священного холма, что у печёрской дороги, состоялось невиданное действо.
Александр Проханов: Это самое священное место в России, подобное Херсонесу
Комментарии
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В
Валентина
Лучше бы направили эту и другую энергию на исправление недостатков и безобразий, которые творятся сейчас в стране: нет справедливости, нет денег у государства даже на лечение больных детей, дорожают постоянно продукты, лекарства, ЖКХ и т.д., 3-й год продолжается СВО, каждый день гибнут наши ребята, а хотелось бы, чтобы они скорей вернулись с победой домой. Значит, надо поменьше развлекаться, а по-больше помогать фронту, в том числе урезав количество чиновников, их з/платы, а также ликвидировать олигархов-кровососсов, национализировав все стратегические отрасли страны, оставить только честный бизнес: мелкий и средний. Без этого наше население будет продолжать уменьшаться и гордиться нам пока нечем. Валентина.
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7 час.
Александр Рожков
Очень верные слова. Именно они сейчас нужны.
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6 час.
Марина Козуб
Александр Проханов! Я восхищаюсь Вами!Читаю и передо мной история моего народа, народа -страдальца, который всю историю своего существования защищает свою родную землю,свою ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ от всех врагов, охваченных духом сатанизма.Спасибо за Ваш стиль , слог напевный, который проникает в душу и вызывает слезы. А тем,которые "лучше бы..." не понимают, что все сложности России от того, что много стервятников испокон веков мечтают овладеть богатствами нашей земли. Да вот не могут. А потому,что с нами БОГ! Благодарю Вас!
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4 час.
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