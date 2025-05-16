Ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70% личного состава после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт Торское в Донецкой народной республике на Краснолиманском направлении.
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