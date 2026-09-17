275 охотников защищают жителей Забайкалья от медведей

В Забайкалье к обеспечению безопасности граждан от диких животных привлечены 275 охотников. Такие данные привели в пресс-службе правительства региона.
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