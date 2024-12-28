«ЛизаАлерт» Крым: пропал 83-летний Виктор Степко из Симферопольского района

Виктор Степко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk«ЛизаАлерт» Крым: пропал 83-летний Виктор Степко из Симферопольского районаВ Крыму ищут 83-летнего мужчину в черной кепкеКрымские волонтеры отряд «ЛизаАлерт» ищут пожилого мужчину:«Пропал Степко Виктор Васильевич, 83 года (1941 г.
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