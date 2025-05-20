Волхвы, знахари, ведуны, колдуны, ведьмы, трихи, чародеи, кудесники … Как много у нас в русском языке названий для определения людей, обладающих знаниями и способностями, которые помогали простому человеку в его повседневной жизни.
Знающие люди ч.1
Комментарии
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Александр Николаевич
Знание - Сила!!!
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15 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Интересно, почему христианская Церковь запретила волхвов, хотя при рождении Иисуса Христа трое волхвов принесли ему важные и ценные дары? Может, тут происки иудеев, которые прилепились к христианству, одновременно исповедуя иудаизм? Это же иудеи придумали термин "иудеохристианство", размывая понятие и основы учения Христа.
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
"христианская Церковь запретила волхвов" - Они предали себя , народ , страну , свой мир .... ! Поп , по народному , = это прах отцов предавший !!! Емко и метко ! Христианизация Руси = это первый геноцид русичей !!!
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3 час.
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