Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Знающие люди ч.1

Знающие люди ч.1

Волхвы, знахари, ведуны, колдуны, ведьмы, трихи, чародеи, кудесники … Как много у нас в русском языке названий для определения людей, обладающих знаниями и способностями, которые помогали простому человеку в его повседневной жизни.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Знание - Сила!!!
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15 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Интересно, почему  христианская  Церковь  запретила  волхвов, хотя  при  рождении  Иисуса  Христа  трое  волхвов   принесли  ему   важные  и  ценные  дары? Может, тут  происки   иудеев, которые прилепились к   христианству, одновременно  исповедуя  иудаизм? Это же   иудеи  придумали  термин &quot;иудеохристианство&quot;, размывая   понятие  и  основы учения  Христа.
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;христианская Церковь запретила волхвов&quot; - Они предали себя , народ , страну , свой мир .... !          Поп , по народному , = это  прах отцов предавший !!!     Емко и метко !           Христианизация Руси = это первый геноцид русичей !!!
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3 час.
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