Знающие люди ч.1

В

ВАЛЕНТИНА

Интересно, почему христианская Церковь запретила волхвов, хотя при рождении Иисуса Христа трое волхвов принесли ему важные и ценные дары? Может, тут происки иудеев, которые прилепились к христианству, одновременно исповедуя иудаизм? Это же иудеи придумали термин "иудеохристианство", размывая понятие и основы учения Христа.