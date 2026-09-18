Блохи покусали как минимум 15 детей в детском саду в Раменском

В детском саду в поселке совхоза Раменское Московской области у детей обнаружили укусы, которые родители связывают с блохами.
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