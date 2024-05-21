Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наводчица и посредник? Украинская жена стрелявшего в Фицо террориста попыталась сбежать

Наводчица и посредник? Украинская жена стрелявшего в Фицо террориста попыталась сбежать

Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами. Славик ЯблочныйИз Бани - выхода нет, совсем, ага! Вчера 08:28  47  11714 **** Сегодня в покушении на премьер-министра Словакии Фицо был официально обнаружен украинский след: Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нормальным людям сейчас жениться на украинках -  безумие.
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Михаил Гринжук
Смерть хохлушкам
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