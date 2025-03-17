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Царьград

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50 миллионов к обжигающему чаю: Жителю Калифорнии выплатили компенсацию за разлитый напиток

50 миллионов к обжигающему чаю: Жителю Калифорнии выплатили компенсацию за разлитый напиток

Водитель доставки отсудил солидную сумму за ожёг, после которого он перенёс две операцииЖителю Калифорнии водитель Майкл Гарсия работал водителем в службе доставки компании Starbucks.

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