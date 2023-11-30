Посол РФ в КНР назвал достигнутый объем российско-китайского товарооборота

Задача по достижению объема товарооборота в $200 млрд между Россией и Китаем за год почти выполнена. Об этом заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов в ходе выступления на 14-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития 30 ноября.