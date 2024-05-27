В Бердске коммунальное предприятие погасило долги на 266 млн рублей

МУП "Комбинат бытовых услуг" накопил долги за водоотведение и отопление.В Новосибирской области по требованию прокуратуры муниципальное унитарное предприятие Бердска погасило долги за поставленные коммунальные ресурсы на сумму свыше 266 млн рублей.
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