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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайцеховская о «Русском вызове»: «Расстраивает, что не было ни одной новой поддержки, ни одного интересного вращения, ни одного оригинального элемента»

«Относительно строчки в регламенте про «мастерство»: Тамара Николаевна Москвина как-то сказала, что любые показательные — это прекрасная возможность показать, что умеют делать твои спортсмены на льду вне тех рамок, которые установлены правилами.

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