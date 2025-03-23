Вайцеховская о «Русском вызове»: «Расстраивает, что не было ни одной новой поддержки, ни одного интересного вращения, ни одного оригинального элемента»

«Относительно строчки в регламенте про «мастерство»: Тамара Николаевна Москвина как-то сказала, что любые показательные — это прекрасная возможность показать, что умеют делать твои спортсмены на льду вне тех рамок, которые установлены правилами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Менеджер 2-кратных чемпионов мира по Доте о смерти Джорджа Формана: «Умерла легенда бокса. Выражаю свои соболезнования всем, кто был тронут его жизнью и работой»
- Лапочкин о 2-м голе Мартинса «Зениту»: «По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что он был впереди защитника. Это положение «вне игры»
- Крикунов о «Локомотиве»: «Раньше клуб не стремился вверх, имея все возможности, хоккеисты были будто сами по себе. Никитин сломал психологию этих игроков»
Свежие комментарии