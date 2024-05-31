Число случаев заболевания корью в России снижается после всплеска в марте

Число случаев заражения корью в России снижается после роста, который наблюдался в марте. Это связано с иммунизацией мигрантов, что делает Россию чуть ли не единственной страной, реализующей подобные меры.
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