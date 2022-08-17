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Политолог Шипилин уверен, что Россия уже продумала ответ на попытки Киева ударить по Крымскому мосту

Политолог Шипилин уверен, что Россия уже продумала ответ на попытки Киева ударить по Крымскому мосту

Россия ответит Киеву в той же степени, с какой будет причинен урон мосту до Крымского полуострова. Как сообщает издание "Народные Новости", политолог Павел Шипилин уверен, что в случае прямой угрозы, ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

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