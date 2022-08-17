Политолог Шипилин уверен, что Россия уже продумала ответ на попытки Киева ударить по Крымскому мосту

Россия ответит Киеву в той же степени, с какой будет причинен урон мосту до Крымского полуострова. Как сообщает издание "Народные Новости", политолог Павел Шипилин уверен, что в случае прямой угрозы, ответ Москвы не заставит себя долго ждать.