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Как превратить повседневный образ в наряд для свидания: 5 идей

Как превратить повседневный образ в наряд для свидания: 5 идей

В насыщенные делами и хлопотами будни не всегда есть возможность тщательно подготовиться к свиданию. Однако необязательно бежать домой и переодеваться перед рандеву, есть простые лайфхаки, которые помогут превратить обычный образ в романтический.

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