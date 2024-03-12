О связи алкоголя и рака груди у женщин предупредила ВОЗ

Многие люди не обращают внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенной онкологии среди женщин - рака молочной железы, об этом говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, пишет Sputnik.
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