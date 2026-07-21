Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 582 подписчика

Что скрывает Туринская плащаница: ученые впервые изучили ее ДНК

Что скрывает Туринская плащаница: ученые впервые изучили ее ДНК

Учёные провели геномный анализ Туринской плащаницы и рассказали, что же она скрывает.Учёные впервые провели глубокий анализ ДНК официальных образцов Туринской плащаницы, собранных почти полвека назад, в 1978 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии