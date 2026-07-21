Что скрывает Туринская плащаница: ученые впервые изучили ее ДНК

Учёные провели геномный анализ Туринской плащаницы и рассказали, что же она скрывает.Учёные впервые провели глубокий анализ ДНК официальных образцов Туринской плащаницы, собранных почти полвека назад, в 1978 году.
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