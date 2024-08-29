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Спутницу Павла Дурова Юлию Вавилову называют “агентом Моссада”

Спутницу Павла Дурова Юлию Вавилову называют “агентом Моссада”

Вокруг Юлии Вавиловой, подруги миллиардера Павла Дурова, ходят различные слухи. Считается, что ее личность стала причиной ареста основателя Telegram.

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