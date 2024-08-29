Спутницу Павла Дурова Юлию Вавилову называют “агентом Моссада”

Вокруг Юлии Вавиловой, подруги миллиардера Павла Дурова, ходят различные слухи. Считается, что ее личность стала причиной ареста основателя Telegram.
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